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Выборы президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года, в Алтайском крае могут пройти с применением веб-трансляции в интернете. Сейчас такую возможность обсуждают в ЦИК. Алтайскому краю, чтобы оборудовать все избирательные участки видеокамерами, необходимо более 36 миллионов рублей. Об этом в среду, 18 октября, рассказала председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

Она напомнила, что в единый день голосования, 10 сентября 2017 года, на территории Алтайского края действовали 1662 избирательных участка, из которых 98 были оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010). Еще 1564 – техническими средствами для формирования протокола с машиночитаемым кодом.

По словам Ирины Акимовой, на муниципальных выборах 10 сентября был опробован ряд технических новинок, которые будут широко применены уже в марте 2018 года. Сейчас основной вопрос в том, решит ли ЦИК организовать веб-трансляцию на избирательных участках по всей стране. Установкой оборудования, как и в 2012 году, должна заняться компания "Ростелеком". Уже известно, что следить по интернету, как люди опускают бюллетени в урну, можно будет во всех городах Алтайского края. Однако Ирина Акимова надеется, что трансляции будут внедрены еще в сельских муниципалитетах. Тем более что 99% всех участков готовы технически к установке этой системы.

При проведении муниципальных или краевых выборов такая техническая поддержка невозможна из-за высоких финансовых затрат.

"Выборы главы государства в 2012 году показали возможность применения широкомасштабного веб-наблюдения. Сегодня в ЦИК ведется обсуждение этой идеи. Более того, мы со своей стороны в Алтайском крае поддерживаем идею следить за избирательным процессом не только на участках, но и в территориальных комиссиях. В настоящее время активно прорабатывается вопрос о финансировании процедур с возможностью организации веб-трансляции во всех крупных российских городах и поселениях. Для нашего края это очень значимо из-за высокой дислокации избирателей на этих территориях", — сказала журналистам Ирина Акимова.

По словам председателя Избирательной комиссии Алтайского края, при системе видеонаблюдения в 2012 году у наблюдателей к крайизбиркому не было ни одной жалобы. В 2014 году также прорабатывался вопрос о внедрении веб-трансляций на выборах губернатора Алтайского края, но для этого потребовалось бы дополнительно 36 миллионов рублей. Из-за финансовых моментов в крайизбиркоме отказались от этой идеи.

Выборы президента страны должны пройти 18 марта 2018 года. Главу государства будут избирать сроком на 6 лет.