Доступность готовых квартир выросла в Барнауле за 10 лет. Такие данные аналитики "Недвижимость Алтай" получили в результате сравнения средней заработной платы и стоимости одного квадратного метра в 2007-2017 годах.

Так, ровно 10 лет назад жители краевой столицы в среднем зарабатывали 7 800 рублей, а вот один "квадрат" готовых квартир продавался по 44 810 рублей. Соответственно, такой доход позволял горожанину приобрести лишь 20 квадратных сантиметров жилплощади. Для того, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в 34 "квадрата", откладывая всю заработную плату, гражданам потребовалось бы 195 месяцев. В 2017 году доступность жилья повысилась.

Эксперты считают, что причина в росте заработных плат и снижении дефицита жилья.

"В Барнауле дефицит жилья с каждым годом становится все ниже, а если его нет, доступность возрастает. До первого кризиса регион догонял другие субъекты по объемам строительства, а теперь у нас сформирован рынок застройщиков, интересные предложения, компании стали максимально клиентоориентированными, между ними идет конкуренция. Это приводит к удешевлению жилья, повышению качества", – говорит руководитель агентства недвижимости "Стиль жизнь" Наталья Ковылина.

Узнать, сколько квадратных метров жилья барнаульцы смогут приобрести в 2017 году, можно на сайте "Недвижимость Алтай". В разделе "Аналитика" представлена актуальная информация о количестве продаваемого жилья, ценах, что позволит сформировать представление о развитии рынка недвижимости Барнаула.