Фото: cantonmercy.org

Россиянам предлагают разрешить самостоятельно вырубать ели и иные хвойные деревья на Новый год. Об этом пишет RT.

Уточняется, что данные поправки в Лесной кодекс разработал заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии заксобрания Карелии Алексей Орлов. В данный момент законопроект направлен на рассмотрение регионального парламента, после чего он будет внесен в Госдуму.

Орлов напоминает, что сейчас ели рубить могут только компании или индивидуальные предприниматели. Россиян за рубку ждут административные штрафы или уголовная ответственность.

Автор поправок подчеркивает, что действующие запреты не оправдывают себя, в результате многие люди ради елки идут на преступление.

Подчеркивается, что против инициативы высказались экологи. Представители "елочного" бизнеса считают, что для большинства людей идея окажется неинтересной.