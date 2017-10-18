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Россияне злоупотребляют алкоголем на новогодних каникулах, а потому их следует отменить и предоставить гражданам дополнительные дни отдыха, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Новогодние каникулы опять оставили, а статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума", — цитирует негодующего политика РИА "Новости".

По его словам, гражданам следует предоставить дополнительные дни отдыха, и они должны сами решать, когда их использовать.

"Здесь обязательно надо все-таки добиться нам два отпуска: 30 календарных дней и 15, когда хочет, тогда и использует", — сказал Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, в стране должно быть три общих праздника — 1 января, 9 мая и 12 июня.

Напомним, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее календарь выходных дней на 2018 год.



