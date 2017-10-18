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Жириновский призвал отменить новогодние каникулы в России

, ИА "Амител"
Лидер ЛДПР озабочен тем, что россияне злоупотребляют в праздничные дни алкоголем

Фото: evo-rus.com

Россияне злоупотребляют алкоголем на новогодних каникулах, а потому их следует отменить и предоставить гражданам дополнительные дни отдыха, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Новогодние каникулы опять оставили, а статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума", — цитирует негодующего политика РИА "Новости".

По его словам, гражданам следует предоставить дополнительные дни отдыха, и они должны сами решать, когда их использовать.

"Здесь обязательно надо все-таки добиться нам два отпуска: 30 календарных дней и 15, когда хочет, тогда и использует", — сказал Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, в стране должно быть три общих праздника — 1 января, 9 мая и 12 июня.

Напомним, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее календарь выходных дней на 2018 год.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.10.2017 15:42
- гость -

По мнению лидера ЛДПР, в стране должно быть три общих праздника — 1 января, 9 мая и 12 июня.

а 9 мая каким боком к РФ, 4 октября правильнее и честнее будет )

0  0
18.10.2017 15:44
гость

Есть подозрение, что Жириновский злоупотребляет алкоголем и в не праздничные дни. А вообще, когда захочет. И отдыхает, когда захочет. Подозреваю, что
у него весь год сплошные каникулы. А по праздникам он в Думе выступает

0  0
18.10.2017 15:46
гость


18.10.2017 15:42
- гость -
а 9 мая каким боком к РФ

Ну уж если Израиль 9 мая отмечает, то РФ то больше заслужила этот день отмечать

0  0
18.10.2017 15:47
гость

9 мая 1945 года Израиля еще даже не было, но для них это праздник

0  0
18.10.2017 15:48
- гость -

лично я озабочен существованием Жириновского.
он злоупотребляет тем, что уже почти 30 лет жиреет за счет государства.
ему на его партию из бюджета дают 900 миллионов в год. 3 ляма в день. за наш с вами счет.

0  0
18.10.2017 15:49
- гость -

1 января, 9 мая и 12 июня.
------------
Я бы добавил к этому 12 декабря. И всё.

0  0
18.10.2017 15:50
- гость -

15-42- осквернитель

0  0
18.10.2017 15:53
- гость -

дурак старый

0  0
18.10.2017 15:58
- гость -

Не ну Вольфыча понять можно, его за бугор отдыхать в приличные места не пущают, а в Крыму и Сочи западло...

0  0
18.10.2017 16:04
Гость

Кто бухает, тому и будни не помеха!

0  0
18.10.2017 16:04
- гость -

Про 7 октября забыли! Как же так!

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