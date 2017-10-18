Фото: evo-rus.com
Россияне злоупотребляют алкоголем на новогодних каникулах, а потому их следует отменить и предоставить гражданам дополнительные дни отдыха, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Новогодние каникулы опять оставили, а статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума", — цитирует негодующего политика РИА "Новости".
По его словам, гражданам следует предоставить дополнительные дни отдыха, и они должны сами решать, когда их использовать.
"Здесь обязательно надо все-таки добиться нам два отпуска: 30 календарных дней и 15, когда хочет, тогда и использует", — сказал Жириновский.
По мнению лидера ЛДПР, в стране должно быть три общих праздника — 1 января, 9 мая и 12 июня.
Напомним, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее календарь выходных дней на 2018 год.
Комментарии
По мнению лидера ЛДПР, в стране должно быть три общих праздника — 1 января, 9 мая и 12 июня.
а 9 мая каким боком к РФ, 4 октября правильнее и честнее будет )
Есть подозрение, что Жириновский злоупотребляет алкоголем и в не праздничные дни. А вообще, когда захочет. И отдыхает, когда захочет. Подозреваю, что
у него весь год сплошные каникулы. А по праздникам он в Думе выступает
18.10.2017 15:42
- гость -
а 9 мая каким боком к РФ
Ну уж если Израиль 9 мая отмечает, то РФ то больше заслужила этот день отмечать
9 мая 1945 года Израиля еще даже не было, но для них это праздник
лично я озабочен существованием Жириновского.
он злоупотребляет тем, что уже почти 30 лет жиреет за счет государства.
ему на его партию из бюджета дают 900 миллионов в год. 3 ляма в день. за наш с вами счет.
1 января, 9 мая и 12 июня.
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Я бы добавил к этому 12 декабря. И всё.
15-42- осквернитель
дурак старый
Не ну Вольфыча понять можно, его за бугор отдыхать в приличные места не пущают, а в Крыму и Сочи западло...
Кто бухает, тому и будни не помеха!
Про 7 октября забыли! Как же так!