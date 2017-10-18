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Врачи назвали состояние актера Кокшенова тяжелым

, ИА "Амител"
По словам дочери, у него был инсульт

Фото: pdi35.ru

Состояние актера, народного артиста РФ Михаила Кокшенова, который был госпитализирован во вторник, 17 октября, оценивается как тяжелое. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на справочную службу Первой городской больницы им. Пирогова.

Напомним, артиста госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии.

По словам дочери Кокшенова Алевтины, у актера был инсульт. Она отмечала, что отец находится в сознании и самостоятельно дышит.

Кокшенов обрел известность после съемок в фильмах Леонида Гайдая "Не может быть" и "Спортлото 82", в ленте "По улицам комод водили…" Марка Генина и Николая Ковальского, а также исторической картине "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" Александра Митты.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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