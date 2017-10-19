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Дорожный фонд в Алтайском крае на 2018 год уменьшится на 5%

, ИА "Амител"
Ожидается, что из бюджета региона на дороги выделят 7,6 миллиарда рублей

Фото: Amic.ru

Дорожный фонд Алтайского края на 2018 год составит 7 миллиардов 612 миллионов рублей. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил министр финансов правительства региона Владимир Притупов.

"Средства дорожного фонда Алтайского края будут направлены на строительство и реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также на поддержку дорожного хозяйства муниципальных образований в виде предоставления местным бюджетам субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения", — сказал министр, отвечая на один из вопросов.

Изначально планировалось, что дорожный фонд в Алтайском крае составит 8 миллиардов рублей. Таким образом, на следующий год предполагается снижение финансирования на 5%. При этом речь идет о региональной и муниципальной сети дорог без учета федеральных трасс.

Ранее заместитель министра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрий Коровин сообщал, что в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" Барнаулу будет выделено 765 миллионов рублей. Заявлена программа "Устойчивое развитие сельских территорий" на 330 миллионов рублей. Планируется отремонтировать и построить 336 километров улиц, 71 из которых в рамках "БКД". В 2018 году на содержание дорог в регионе уйдет около 2,5 миллиардов рублей.


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