Фото: Вячеслав Мельников / ИА "Амител
Яванский макак Василий умер в барнаульском зоопарке в результате болевого шока, передает телеканал "Катунь 24" со ссылкой на директора учреждения Сергея Писарева.
Известно, что макак вел себя очень нервно, нередко сам себя кусал и бросался на людей. В последний раз Василий прокусил себе ногу.
В прошлом году в зоопарке была организована свадьба Василия с коллегой по зоопарку Масей. В итоге же из-за агрессивного поведения макака отселили от супруги в другую клетку.
Комментарии
А не женился бы-был бы спокойным и не кусал бы сам себя....следовательно был бы жив и здоров!Свадьба-зло!!!!
Это ж как искусать себя надо?! Ни одно живое существо, будучи в здравом состоянии, не будет причинять себе столь тяжкие увечья.
Вечная память... хороший был макак
Если тебя в клетку посадить, так ты себя ещё и не так покусаешь! Думаешь заключённые просто так себя калечат?
А после гибели очередного дельфина глава Приморского океанариума уволился
Арина, да ладно О случаях самоубийств среди людей слышали? А люди от обезьян произошли.
Зверинец - это та же тюрьма для диких зверей, привыкших жить на воле...
18.10.2017 17:18
Гость
точно.всю живность в зоопарк только с улицы/воли привозят. и они так мучаются, аж себя калечат