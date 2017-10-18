Фото: Вячеслав Мельников / ИА "Амител

Яванский макак Василий умер в барнаульском зоопарке в результате болевого шока, передает телеканал "Катунь 24" со ссылкой на директора учреждения Сергея Писарева.

Известно, что макак вел себя очень нервно, нередко сам себя кусал и бросался на людей. В последний раз Василий прокусил себе ногу.

В прошлом году в зоопарке была организована свадьба Василия с коллегой по зоопарку Масей. В итоге же из-за агрессивного поведения макака отселили от супруги в другую клетку.