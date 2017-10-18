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Полицейские в Краснодаре возбудили уголовное дело по ст. 282 УК РФ после того, как местный житель Максим Дроздов оскорбил чувства атеистов. Об этом пишет Life со ссылкой на Mash.

Уточняется, что мужчина сочинил стихотворение, в котором обратился к атеистам. Звучит оно так:

И пусть закон мирской несовершенен

И ради Истины пока нельзя сжигать живьём,

Но верю я: за пару поколений

Мы всё же инквизицию вернём!

Атеистам данное творчество не понравилось, теперь на Дроздова возбуждено дело, рассказывает адвокат жителя Краснодара Алексей Аванесян. Подчеркивается, что мужчина уже удалил стихотворение со своей страницы и явился на допрос.