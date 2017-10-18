Фото: news.ussurbator.ru
Полицейские в Краснодаре возбудили уголовное дело по ст. 282 УК РФ после того, как местный житель Максим Дроздов оскорбил чувства атеистов. Об этом пишет Life со ссылкой на Mash.
Уточняется, что мужчина сочинил стихотворение, в котором обратился к атеистам. Звучит оно так:
И пусть закон мирской несовершенен
И ради Истины пока нельзя сжигать живьём,
Но верю я: за пару поколений
Мы всё же инквизицию вернём!
Атеистам данное творчество не понравилось, теперь на Дроздова возбуждено дело, рассказывает адвокат жителя Краснодара Алексей Аванесян. Подчеркивается, что мужчина уже удалил стихотворение со своей страницы и явился на допрос.
Комментарии
Вот вы запостили, и вас посадят
откуда такие кровожадные фанатики берутся?
И святая инквизиция в первую очередь займется вот такими стихоплетами, ибо сказано, что от лукавого всё это.
Подаю в суд на амик.....
Дык, не осудят его - статьи то нет, экстремизм ежели...
Жертвы ЕГЭ - сатиры не понимают! Нормальный стих!
16:55, мне тоже показалось это просто творчеством. Даже если человек хочет возродить инквизицию, что в этом плохого? Мало ли что там у него в голове может быть, свои мысли он может спокойно высказывать. На угрозу "за пару поколений" это не тянет.
ЗЫ Сам атеист.