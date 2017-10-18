Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Александр Карлин уверен, что в ближайшие 34 года Омская область не сможет перегнать Алтайский край в производстве гречихи, которая очень хорошо подходит к нашим климатическим условиям, передает корреспондент Amic.ru с пресс-конференции главы региона, которая проходит 18 октября в здании ТАСС в Москве.

Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков поставил перед подчиненными задачу догнать Алтайский край в производстве гречки.

Александр Карлин уверен, что Алтайский край на долгие годы останется житницей Сибири и всей страны. Так, по состоянию на 18 октября было убрано 97% всех площадей зерна. Убрано более 4,9 миллиона тонн урожая, что незначительно меньше, чем в прошлом году.

"Опыт подсказывает, что мы повторим рекордный урожай прошлого года, который был лучшим за последние семь лет. Качество урожая также в этом году значительно лучше. В 2017-м алтайские крестьяне засеяли 700 тысяч гектаров гречихи, что на 130 тысяч больше, чем в прошлом году. Гречка в этом году отменного качества. Всем хватит по доступной цене. Некоторые пытаются с нами вступить в соревнования. У нас 700 тысяч гектаров, у них 400 тысяч гектаров. Омский министр сельского хозяйства обещает за три-четыре года догнать и перегнать Алтайский край. Видимо, журналисты перепутали цифры. На самом деле такое историческое событие состоится не раньше чем через 34 года. Гречиха для Алтайского края очень подходит по климатическим условиям", — сказал журналистам Александр Карлин.

Отметим, что Омская область является одним из лидеров страны в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Так, только зерна в 2017 году в регионе собрали 3,5 миллиона тонн. Алтайский край же является лидером страны по производству гречихи (около 40% от всего объема). При этом местные власти неоднократно заявляли, что этот процент нужно снижать из-за низкой закупочной стоимости и малого спроса на гречку.

Ранее алтайский министр сельского хозяйства Александр Чеботаев сообщал, что аграрии в этом году перестарались и посадили гречки намного больше, чем требовалось. Это привело к падению цены.