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Первый марш второй лестницы, ведущей в Нагорный парк в Барнауле, готов — целиком же ее планируется установить к новому году, сообщил руководитель ООО "Сибирия" Сергей Мудрик на совещании, посвященном созданию туркластера "Барнаул — горнозаводской город".

"Начато благоустройство верхней части Нагорного парка, на следующей неделе планируется монтаж чугунного ограждения набережной. Уже изготовлен первый лестничный марш лестницы в Нагорный парк. Планируется установить лестницу к новому году", — цитирует Мудрика пресс-центр мэрии.

Сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин, в свою очередь, рассказал о набережной Оби, подчеркнув, что впервые за всю историю регионального центра здесь появится такой объект.

"Историческая часть краевого центра получит новый импульс для своего развития", — уверен Дугин.

Напомним, что в рамках создания туристического кластера в краевой столице были реконструированы мосты через Барнаулку на проспектах Ленина и Социалистическом, создана пешеходная зона на улице Мало-Тобольской, построена лестница в Нагорный парк.