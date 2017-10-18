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38-летнего жителя Санкт-Петербурга, который упал с третьего этажа дома на улице Бабушкина, доставили в больницу. Об этом в среду, 18 октября, сообщает "Лента.ру".

Уточняется, что инцидент произошел накануне. У пострадавшего диагностировали травмы живота и груди, перелом конечностей, а также закрытую черепно-мозговую травму. Врачи установили, что петербуржец был пьян.

На месте ЧП стражи порядка увидели свисавшую из окна третьего этажа связку простыней. В квартире было пусто. Установлено, что пострадавший мужчина прописан по другому адресу.

Сейчас полицейским предстоит выяснить обстоятельства инцидента.