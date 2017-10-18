Фото: Amic.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин во время встречи с журналистами, которая проходит в Москве в здании ТАСС, рассказал, почему нужно отдыхать именно в Алтайском крае.
Как сообщает корреспондент Amic.ru, отвечая на один из вопросов, глава региона заявил, что некоторые алтайские пляжи по своему качеству не уступают пляжам на Мертвом море в Израиле.
"У нас шикарный пляжный отдых, конкурентный отдыху на Мертвом море в Израиле", — сказал алтайский губернатор.
Карлин напомнил, что сегодня из Москвы в Барнаул ежедневно выполняется пять рейсов. Составляя для столичного журналиста маршрут прибытия на Алтай, губернатор отметил, что два дня необходимо провести в Барнауле.
"Сегодня это уникальный туристический город. Там мы создаем туристический кластер "Барнаул — горнозаводской город". Можно выбрать для себя туристические маршруты: "Малое кольцо Алтая" или "Большое кольцо Алтая". Наша задача — удержать поток туристов, приезжающих в Алтайский край. Например, в Белокуриху 80% отдохнувших возвращаются вновь. Это говорит о качестве услуг. Сегодня купить путевку на курорт на новогодние каникулы уже невозможно. Их просто нет. Сейчас идет продажа на весну", — добавил Александр Карлин, сообщив, что по итогам 2017 года поток туристов на Алтай превысит 2 миллиона человек.
Комментарии
Комары, да мусор - отличные пляжи. Еще и вода холодная.
вы делаете мне смешно)
Таки ему виднее.
в этом году был на пляже посреди рабочей недели, так школота бегающая истошно материлась забегая в холодную воду... мммм никакие Израили конечно не сравнятся с местным колоритом.
Бххххххбхххххххххххххх
На пенсию!!!!!
алтайские пляжи ???
У нас ещё и море наверное есть?
глумление уже просто
Это не глумление. Это стёб!
А журналисты согласно кивают головами и делают вид, что верят этот .......!
идиоты! чтоли ! ну это же совсем ни в какие ворота не лезет!
Ну почему? На Алтае и виноградное вино с алтайских виноградников лучше, чем французское и испанское вместе взятые!
не надо врать! обидно же!
Давно так не смеялся!.. Спасибо губернатору
"алтайские пляжи по своему качеству не уступают пляжам на Мертвом море в Израиле"
Вот ты там был? Чтобы так говорить. Ботало коровье
Ну чего накинулись на деда?
"Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет"...