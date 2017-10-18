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Новости

Губернатор рассказал, почему алтайские пляжи лучше, чем на море в Израиле

, ИА "Амител"
Глава региона рассказал, почему нужно отдыхать в Алтайском крае

Фото: Amic.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин во время встречи с журналистами, которая проходит в Москве в здании ТАСС, рассказал, почему нужно отдыхать именно в Алтайском крае.

 

Как сообщает корреспондент Amic.ru, отвечая на один из вопросов, глава региона заявил, что некоторые алтайские пляжи по своему качеству не уступают пляжам на Мертвом море в Израиле.

"У нас шикарный пляжный отдых, конкурентный отдыху на Мертвом море в Израиле", — сказал алтайский губернатор.

Карлин напомнил, что сегодня из Москвы в Барнаул ежедневно выполняется пять рейсов. Составляя для столичного журналиста маршрут прибытия на Алтай, губернатор отметил, что два дня необходимо провести в Барнауле.

"Сегодня это уникальный туристический город. Там мы создаем туристический кластер "Барнаул — горнозаводской город". Можно выбрать для себя туристические маршруты: "Малое кольцо Алтая" или "Большое кольцо Алтая". Наша задача — удержать поток туристов, приезжающих в Алтайский край. Например, в Белокуриху 80% отдохнувших возвращаются вновь. Это говорит о качестве услуг. Сегодня купить путевку на курорт на новогодние каникулы уже невозможно. Их просто нет. Сейчас идет продажа на весну", — добавил Александр Карлин, сообщив, что по итогам 2017 года поток туристов на Алтай превысит 2 миллиона человек.


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Комментарии

18.10.2017 17:32
- гость -

Комары, да мусор - отличные пляжи. Еще и вода холодная.

0  0
18.10.2017 17:37
- гость -

вы делаете мне смешно)

0  0
18.10.2017 17:38
Che

Таки ему виднее.

0  0
18.10.2017 17:40
Сергей

в этом году был на пляже посреди рабочей недели, так школота бегающая истошно материлась забегая в холодную воду... мммм никакие Израили конечно не сравнятся с местным колоритом.

0  0
18.10.2017 17:44
Сомоса

Бххххххбхххххххххххххх

0  0
18.10.2017 17:44
- гость -

На пенсию!!!!!

0  0
18.10.2017 17:50
- гость -

алтайские пляжи ???

У нас ещё и море наверное есть?

0  0
18.10.2017 17:52
- гость -

глумление уже просто

0  0
18.10.2017 17:54
Вася Пупкин

Это не глумление. Это стёб!

0  0
18.10.2017 17:57
Гость

А журналисты согласно кивают головами и делают вид, что верят этот .......!

0  0
18.10.2017 18:00
к

идиоты! чтоли ! ну это же совсем ни в какие ворота не лезет!

0  0
18.10.2017 18:04
- гость -

Ну почему? На Алтае и виноградное вино с алтайских виноградников лучше, чем французское и испанское вместе взятые!

0  0
18.10.2017 18:08
К

не надо врать! обидно же!

0  0
18.10.2017 18:29
- гость -

Давно так не смеялся!.. Спасибо губернатору

0  0
18.10.2017 19:11
Проходимец

"алтайские пляжи по своему качеству не уступают пляжам на Мертвом море в Израиле"

Вот ты там был? Чтобы так говорить. Ботало коровье

0  0
18.10.2017 19:25
- гость -

Ну чего накинулись на деда?
"Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет"...

0  0
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