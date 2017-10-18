Фото: Amic.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин во время встречи с журналистами, которая проходит в Москве в здании ТАСС, рассказал, почему нужно отдыхать именно в Алтайском крае.

Как сообщает корреспондент Amic.ru, отвечая на один из вопросов, глава региона заявил, что некоторые алтайские пляжи по своему качеству не уступают пляжам на Мертвом море в Израиле.

"У нас шикарный пляжный отдых, конкурентный отдыху на Мертвом море в Израиле", — сказал алтайский губернатор.

Карлин напомнил, что сегодня из Москвы в Барнаул ежедневно выполняется пять рейсов. Составляя для столичного журналиста маршрут прибытия на Алтай, губернатор отметил, что два дня необходимо провести в Барнауле.

"Сегодня это уникальный туристический город. Там мы создаем туристический кластер "Барнаул — горнозаводской город". Можно выбрать для себя туристические маршруты: "Малое кольцо Алтая" или "Большое кольцо Алтая". Наша задача — удержать поток туристов, приезжающих в Алтайский край. Например, в Белокуриху 80% отдохнувших возвращаются вновь. Это говорит о качестве услуг. Сегодня купить путевку на курорт на новогодние каникулы уже невозможно. Их просто нет. Сейчас идет продажа на весну", — добавил Александр Карлин, сообщив, что по итогам 2017 года поток туристов на Алтай превысит 2 миллиона человек.