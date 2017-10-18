Фото: Минстройтранс Алтайского края

Реконструкция путепровода на шоссе Ленточный бор в столице Алтайского края находится на завершающем этапе. Все четыре полосы должны будут открыться в начале следующей недели, ориентировочно в понедельник-вторник, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на пресс-службу краевого Минстройтранса.

Ранее появилась информация, что трасса будет полностью открыта в четверг, 19 октября. В этот же день должна была завершиться реконструкция путепровода, но информацию в ведомстве опровергли.

В министерстве отметили, что речь шла о том, что работы планируется завершить к данным числам. Но точной информации о завершении строительства 19 октября не было. "Подрядчик говорит, что у него остались еще кое-какие штрихи, например, нужно нанести дорожную разметку", – цитирует газета собеседника.

На работы необходимо еще несколько дней. Они могут закончиться на выходных или в начале следующей недели.

Издание напоминает, что в прошлом году до четырех полос была доведена проезжая часть на подъезде к путепроводу. В марте 2017 года работы по расширению продолжились.