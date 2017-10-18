Фото: aeroaltay.livejournal.com
Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что в регионе имеются предпосылки к тому, чтобы возродить работу аэропортов в Рубцовске и Славгороде.
Об этом глава региона высказался на московской пресс-конференции, говоря в целом о развитии инфраструктуры края.
"В инфраструктурном развитии региона есть серьезная подвижка. Протяженность дорог межмуниципального и регионального уровня у нас составляет 18 тысяч километров. Можно говорить, что у нас не только самая протяженная сеть, но и самая качественная", — отметил губернатор.
Также он подчеркнул, что в крае есть над чем работать, особенно имея в виду то, что регион в последние годы все больше получает статус транзитной территории, концентрирующей грузовые и пассажирские потоки в направлениях Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии, Дальнего Востока.
В этом контексте Александр Карлин подчеркнул, что необходимо развивать авиационное сообщение.
"Нам нужно все равно поднимать аэропорт в Бийске. Нам нужно заниматься авиацией общего назначения (АОН). У нас есть хорошие посылы к тому, чтобы воссоздавать рабочие аэропорты в Рубцовске и Славгороде", — сказал глава региона.
Комментарии
Саня, у людей на автобус то денег нет.
Ну тогда запрягайте рОбяты коней.
ДБ (c) В Барнауле то еропорт еле дышит.
Согласен с гостем 18:18 Приходится по 3 раза в месяц мотаться в новосибирский аэропорт и обратно т.к. из нашего в нужное время можно улететь лишь в Москву... Такое ощущение, что вот вот и помрет совсем...
18.10.2017 18:18
- гость -
ДБ (c) В Барнауле то еропорт еле дышит.
В каком плане?
Могу сказать, что в этом году Барнаульский аэропорт провезёт больше полумиллиона пассажиров.