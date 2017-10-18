Фото: aeroaltay.livejournal.com

Губернатор Алтайского края Александр Карлин считает, что в регионе имеются предпосылки к тому, чтобы возродить работу аэропортов в Рубцовске и Славгороде.

Об этом глава региона высказался на московской пресс-конференции, говоря в целом о развитии инфраструктуры края.

"В инфраструктурном развитии региона есть серьезная подвижка. Протяженность дорог межмуниципального и регионального уровня у нас составляет 18 тысяч километров. Можно говорить, что у нас не только самая протяженная сеть, но и самая качественная", — отметил губернатор.

Также он подчеркнул, что в крае есть над чем работать, особенно имея в виду то, что регион в последние годы все больше получает статус транзитной территории, концентрирующей грузовые и пассажирские потоки в направлениях Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной Азии, Дальнего Востока.

В этом контексте Александр Карлин подчеркнул, что необходимо развивать авиационное сообщение.

"Нам нужно все равно поднимать аэропорт в Бийске. Нам нужно заниматься авиацией общего назначения (АОН). У нас есть хорошие посылы к тому, чтобы воссоздавать рабочие аэропорты в Рубцовске и Славгороде", — сказал глава региона.