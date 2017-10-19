Хотите сэкономить? Тогда стоит позаботиться о бронировании туров на осень — зиму 2017 в Индию, Китай, Вьетнам, Таиланд, Доминикану, Мальдивы и ОАЭ уже сейчас. Самые лучшие предложения от отелей можно найти со скидками до 50%.

Покупая туры на осенние и зимние каникулы уже сейчас, возможно получить скидку от 50% до 70%. Обычно отели заинтересованы в том, чтобы заранее обеспечить себе поток туристов и реализовать свой номерной фонд на 20-30% еще до начала сезона отпусков, поэтому готовы давать бонусы своим клиентам.

Раннее бронирование выгодно брать на "высокие даты", к которым относятся школьные каникулы, новогодние праздники. В это время обычно не бывает "горящих" туров, поэтому заблаговременная покупка путевки будет однозначно выгодным вложением.

Оплата туров, как правило, производится частями: 50% сразу и 50% можно заплатить позже, обычно не позднее 21 дня до вылета. Раннее бронирование - это не только способ сэкономить, но и выгодное вложение в будущий отпуск.

Самостоятельно подобрать тур онлайн, сравнить предложения всех туроператоров и купить самую дешевую путевку достаточно просто. Стоит зайти на сайт компании "Авиафлот" через систему поиска тура.

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Таиланд, Паттайя

Вылет из Новосибирска 26.11. на 11 ночей; отель SAWASDEE PLACE 2*, без питания, стоимость — 33 150 руб./чел при двухместном размещении. Вьетнам, Нячанг

Вылет 17.12.2017 из Барнаула на 12 ночей; отель Bella Boutique Hotel 3*, Нячанг; питание — завтраки; стоимость — 31 250 руб. на 1 взрослого при двухместном размещении; в стоимость входит: проживание в отеле, питание — завтраки, авиаперелет, трансфер аэропорт — отель — аэропорт, медицинская страховка. Китай, Хайнань

Вылет из Новосибирска 04.12. 2017 на 7 ночей; стоимость — 22450 руб. на 1 взрослого при двухместном размещении; отель Infinity Ocean Beach Resort 4*; питание — завтраки; в стоимость входит проживание в отеле, питание – завтраки, авиаперелет, трансфер аэр. — отель — аэр., медицинская страховка. Таиланд, Паттайя

Вылет из Барнаула 23.11.2017 на 11 ночей; стоимость — 34000 рублей на 1 взрослого при двухместном размещении; отель Ambassador City Jomtien InnWing 3*; в стоимость входит: проживание в отеле, питание – завтрак, авиаперелет, трансфер аэр. — отель — аэр., медицинская страховка.

Группа компаний "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

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