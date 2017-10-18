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Информация об угрозах взрыва на Курском, Павелецком и Ярославском вокзалах в российской столице не подтвердилась. Об этом в среду, 18 октября, пишет "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, все проверочные мероприятия завершились. Ни по одному из звонков сведения не подтвердились.

Источник отметил, что вокзалы сейчас открыты для пассажиров.

Ранее из-за анонимной угрозы из трех вокзалов эвакуировали около полутора тысяч человек. Также эвакуация проводилась и в Российской государственной библиотеке, откуда было выведено порядка ста человек.

Напомним, с 10 сентября в спецслужбы по всей стране поступают сигналы о якобы заложенных бомбах на социальных объектах и объектах инфраструктуры. В Москве уже не раз эвакуировали ТЦ, вокзалы, школы и кинотеатры.