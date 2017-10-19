Меховая фабрика ELENA FURS за 27 лет сшила более полутора миллионов шуб. Собственное производство в России и Европе, меха с лучших мировых аукционов позволяют держать качество на самом высоком уровне. Уникальный магазин в Барнауле ждет своих первых гостей 21 октября.

На открытии весь ассортимент будет представлен по фабричным ценам без торговой наценки. Более 20 видов меха, размеры от 38 до 72, выгодные условия рассрочки, а также приятные подарки ждут первых посетителей мехового салона.

Модели отшивают и окрашивают на наших современных фабриках в России, Италии и Греции. Компания постоянно сотрудничает с известными дизайнерами и может предложить самые смелые и стильные сочетания — будь то крашеная норка с воротником из рыси или необычная шуба кремового цвета из мутона. Любители классики найдут шубу "под себя": с шикарным соболем, куницей, рысью и блестящей норкой.

Компания ELENA FURS получила премию "Товар года" в номинациях: "Лучшие шубы России" в 2015 г. и "Лучший ассортимент шуб" в 2016 г.

Профессиональные продавцы-консультанты подробно расскажут об ассортименте, скидках и рассрочке, а также помогут правильно подобрать шубу именно для вас.

В честь открытия магазина в Барнауле стоимость мехов идет без торговой наценки.

Адрес магазина: ул. Малахова, 86в, ТРЦ "Весна"

Телефон: 8 800 777 75 81

Сайт: elenafurs.ru

Instagram: @elenafurs.blog