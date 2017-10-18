Фото: twimg.com

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Людмила Кононова прокомментировала предложение лидера либерал-демократов Владимира Жириновского заменить новогодние каникулы дополнительными днями отпуска. Об этом пишет RT.

По словам Кононовой, на данный момент это не самая большая проблема, требующая законодательного урегулирования. "Устоявшаяся практика празднования Нового года и Рождества уже стала своеобразной традицией в семьях россиян. Это возможность провести время с семьёй, учитывая, что время совпадает с каникулами детей. Это возможность спланировать свой отдых с детьми", — сказала Кононова.

Она назвала инициативу Жириновского несвоевременной и не такой актуальной, "чтобы вносить изменения в законодательство".

По словам сенатора, россияне и так воспринимают новогодние каникулы как своеобразный отпуск.

Также она подчеркнула, что сначала нужно узнать мнение самих граждан страны по данному вопросу.