1 декабря барнаульцев ждет довольно знаменательное событие, пропускать которое точно не стоит. Впервые в краевой столице во Дворце спорта выступит знаменитый рэпер Скриптонит. Это будет большой сольный концерт, настоящее шоу с тонной звука, света и спецэффектов. Зрители услышат лучшие хиты исполнителя, а также на барнаульской сцене состоится презентация нового альбома.

Напомним, что Скриптонит (настоящее имя Адиль Жалелов) – казахстанский рэп-исполнитель и битмейкер, участник лейбла Gazgolder. Впервые о себе он громко заявил еще в 2013 году, презентовав видеоклип на песню VBVVCTND. А через два года вышел его дебютный альбом "Дом с нормальными явлениями", ставший одним из самых удачных русскоязычных рэп-альбомов 2015 года. Его новый альбом получил название "Праздник на улице 36". Также Скриптонит стал обладателем "Реальной премии MusicBox 2016" в номинации "Вне формата" и назван "Человеком года GQ 2016".

Все подробности можно узнать в группе мероприятия и в сообществе компании "Ваш Билет 22", которая занимается бесплатной доставкой билетов без наценок и комиссий.