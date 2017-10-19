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Открытый урок "Школа безопасности" проведет репетиторский центр "ИнПро"

, ИА "Амител"
Бесплатный урок по детской безопасности пройдет 21 октября для детей и их родителей

Каждый родитель старшего дошкольника и младшего школьника практически ежедневно напоминает ребенку о правилах безопасности. Но статистика неумолима — 49 из 50 детей уйдут с незнакомым человеком. Почему же так происходит?

Дело в том, что, зная наизусть все правила безопасности, дети не умеют ими пользоваться в реальной ситуации. Даже абстрактные формулы по математике они учатся применять на практике, решая задачи. Без решения задач эти формулы так и останутся лишь набором символов. То же самое и с правилами безопасного поведения.

РЦ "ИнПро" разработал уникальную программу "Школа безопасности". Эта обучающая методика создана с целью научить детей избегать (предвидеть) либо ориентироваться в потенциально опасных ситуациях. Основное направление программы — обеспечение безопасности в те моменты, когда ребенок остается без контроля взрослых и наиболее подвержен влиянию посторонних лиц (на прогулке, по дороге из школы или секции, когда остается один дома).

Высокая эффективность программы достигается тем, что она организована в форме тренинговых занятий. Такое обучение позволяет ребенку приобрести бесценный опыт, который надолго остается в памяти и позволит ребенку адекватно реагировать на угрожающую ситуацию либо предотвратить ее развитие.

Иными словами, тренинг "Школа безопасности" – это игра, в процессе которой "проигрываются" те или иные угрожающие жизни и здоровью ребенка ситуации и варианты выхода из них. Еще одним достоинством данной программы является то, что она не травматична в эмоционально-психическом плане.

На открытом уроке родители узнают:

  • Какие опасности существуют для детей и как их предотвратить;
  • Как научить своего ребёнка следовать правилам безопасности;
  • Советы психолога репетиторского центра "ИнПро" по поводу воспитания детей и многое другое.

Задачи программы "Школа безопасности":

  • Знакомство с основными терминами безопасности;
  • Изучение правил безопасности;
  • Формирование алгоритма действий в угрожающей ситуации;
  • Выработка поведенческого навыка в ответ на угрозу;
  • Закрепление знаний в форме решения поведенческих задач.

Основная цель занятий:

Довести до автоматизма алгоритм правильно выстроенных действий ребенка при возникновении угрозы, что позволяет значительно снизить вероятность совершения противоправных действий против детей. Основной приоритет — необходимость научить детей предвидеть угрожающую ситуацию и не допустить ее развития.

 Открытый урок "Школа безопасности" пройдет  21 октября в 12:00 в репетиторском центре "ИнПро"
Адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 120б, кабинет № 30
тел.: +7 (3852) 69-62-49, +7 913 263 47 91 
Вход свободный  
Записаться возможно через личные сообщения либо по телефону: 8913-263-4791 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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