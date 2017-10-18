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Кемеровский арбитражный суд по иску торговой сети "Мария-Ра" снизил арендную плату за пару земельных участков в Новокузнецке втрое по сравнению с утвержденной Комитетом градостроительства и земельных ресурсов города. Об этом пишет "Интерфакс".

Согласно материалам дела, спорными стали два земельных участка по адресу: улица Ленина, 2 и улица Кубинская, 19а. При этом комитет, с которым у ретейлера заключены договоры аренды, требовал за минувший год заплатить 984,9 тысячи и 195,02 тысячи рублей соответственно.

Но представители "Марии-Ра" посчитали, что комитет неверно рассчитал размер арендной платы, после чего компания обратилась в суд. В частности, истец настаивал, что административный орган при утверждении арендной платы неверно применил "коэффициент инфляции" и "коэффициент перехода". Агентство уточняет, что они используются для расчета аренды участка при переходе от старой к новой кадастровой стоимости земли.