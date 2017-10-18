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Один из известнейших генералов сирийской армии Иссам Захреддин, который отвечал за оборону Дейр-эз-Зора, погиб, подорвавшись на мине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на штаб операций.

По словам собеседника агентства, Захреддин погиб в среду, 18 октября. Мина находилась в районе острова Сакер.

В начале кризиса генерал руководил отрядами республиканской гвардии и зачищал кварталы в пригороде Дамаска. Последние три года и шесть с половиной месяцев отвечал за оборону осажденного города Дейр-эз-Зор.