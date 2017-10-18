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Министерство финансов планирует проиндексировать пенсии в следующем году на 3,7 процента, что выше уровня инфляции, которая ожидается в 2017 году, на 0,5%. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на слова главы Минфина Антона Силуанова.

Согласно подсчетам Пенсионного фонда РФ, в 2018 году прибавка к страховым пенсиям по старости в среднем будет равна порядка 400 рублей.

Таким образом, в следующем году средний размер страховой пенсии по старости должен увеличиться до 14 тысяч 45 рублей. В текущем году он равен 13 тысячам 657 рублям.