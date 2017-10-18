Скончалась актриса Марьяна Цареградская, известная по сериалу "Тайны дворцовых переворотов", сообщает телеканал "360" со ссылкой на журналиста и писателя Марину Юденич.

Цареградской было 45 лет. О причинах смерти не сообщается. Похороны должны пройти в Москве.

Актриса дебютировала в кино в 1994 году. Она сыграла главную роль в фильме "Научная секция пилотов".

Широкой публике Цареградская известна как Екатерина Долгорукая в "Тайнах дворцовых переворотов".

В последние годы актриса вместе с мужем и детьми жила в США.