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Живые и мертвые: будни барнаульцев, чьи дома стоят у Власихинского кладбища

, ИА "Амител"
Фотокорреспондент портала Amic.ru побывал в жилом секторе, соседствующем с действующим погостом

фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Власихинское кладбище находится географически почти в центре Барнаула. Это действующий некрополь города, вблизи которого стоят жилые дома и другие постройки.

Где-то кладбище огорожено бетонным забором, а где-то нет. Барнаульцы, живущие рядом, на вопрос корреспондента о том, не страшно ли им тут живется, отвечали, что нет.

"Бояться надо живых, а не мертвых.  Беда вот, когда речка от дождей разливается, тут топит дома, вот это страшно", — рассказали местные жители.

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