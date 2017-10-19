фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Власихинское кладбище находится географически почти в центре Барнаула. Это действующий некрополь города, вблизи которого стоят жилые дома и другие постройки.

Где-то кладбище огорожено бетонным забором, а где-то нет. Барнаульцы, живущие рядом, на вопрос корреспондента о том, не страшно ли им тут живется, отвечали, что нет.

"Бояться надо живых, а не мертвых. Беда вот, когда речка от дождей разливается, тут топит дома, вот это страшно", — рассказали местные жители.