Краснодарский адвокат Алексей Аванесян в своем Facebook сообщил, что в отношении его клиента поэта Максима Дроздова возбудили первое уголовное дело о разжигании ненависти к атеистам за ироничную строчку "Людей нет хуже мерзких атеистов".

"Впервые в России возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282 УК РФ в отношении поэта, якобы негативно оценившего социальную группу "атеисты". До последнего не верил, что возбудятся", — написал Аванесян.

Как сообщалось ранее, Дроздов опубликовал стихотворение в соцсети "ВКонтакте". Как отмечается, этим произведением он решил высмеять сложившуюся ситуацию с массовым оскорблением чувств верующих. Теперь поэта обвиняют в призыве к враждебным действиям в отношении социальной группы "атеисты".

Аванесян пообещал, что вызовет в суд в качестве свидетеля блогера Руслана Соколовского, чтобы разобраться, как в словах Дроздова можно увидеть негативную оценку социальной группы "атеисты".

"Как стишок про мифическую деревню, где возмущенная общественность сжигает учительницу, отрицающую Бога, можно расценивать как оскорбление атеистов и призыв сжигать их? Этак Сорокина в каннибализме можно обвинить: герои же его чудесно схрумкали барышню в одном из рассказов", — написал в комментариях к посту адвоката сам Дроздов.

Также он задумался, если негативно высказаться в отношении, скажем, футбольных болельщиков — "будет ли это достаточным для возбуждения уголовного дела?"

"Религиозный признак неверие в Бога? Я такого не видывал еще", — отметил один из пользователей в комментариях под сообщением адвоката. Другой желает почитать оригинал, чтобы знать, "как не нужно писать, чтобы дело не возбудили". Еще один назвал ситуацию "дурдомом".

"Я вот поражаюсь, все время с этим сталкиваюсь. Из понимания граждан полностью ушли такие понятия, как ирония, сарказм и гротеск. И вот плоды", — подчеркнул другой обсуждающий уголовное дело.