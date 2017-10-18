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Журналистов башкирского телеканала заперли на ферме с умирающими телятами

, ИА "Амител"
Съемочная группа выехала в деревню, чтобы подготовить сюжет о содержании скота

Журналистов телеканала "БСТ" незаконно удерживают на ферме в Краснокамском районе, сообщается на сайте канала.

Съемочная группа выехала в деревню Новый Актанышбаш, чтобы подготовить сюжет о содержании скота.

Согласно информации, распространившейся в интернете, на местной ферме скот содержится в антисанитарных условиях, животные истощены, молодняку грозит гибель от голода и заболеваний.

Журналистам удалось собрать материал, но руководство фермы решило не выпускать их с территории хозяйства. Телеканал обратился в полицию.

Анастасия Ильчибаева, корреспондент новостей телеканала: "После того как мы завершили съемочный процесс и направились к выезду с территории фермы, нас задержали, просто закрыв ворота. Когда подходили неизвестные нам мужчины, они ответили, что мы не выйдем с фермы до тех пор, пока не приедет якобы их начальство. На каких основаниях они нас задерживают и почему нарушают закон и воспрепятствуют выполнению нашего журналистского долга, нам толком не объяснили. Там железные ворота, висит цепь и огромные замки, которые мы, естественно, не имея ключа, не в силах открыть. На наши просьбы, что мы опаздываем на эфир, что нам нужно делать материал и что мы еще должны успеть заехать в администрацию района, чтобы получить комментарий по поводу ситуации, сложившейся на ферме с животными, и вообще в целом в хозяйстве, они нам сказали, что ничего не знают и будут держать до тех пор, пока не посчитает нужным, как мы поняли, их начальство нас выпустить. Потому что ждали они приезда руководства".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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