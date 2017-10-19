Фото: avito.ru

Двухуровневую квартиру площадью 200 квадратных метров продают в Барнауле за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru

Жилье расположено на верхних уровнях 15-этажки, расположенной на улице Взлетной, недалеко от пересечения с Малахова. Сам высотный дом построен из кирпича.

В квартире имеется пять комнат. Также есть сауна, кухня площадью 25 квадратных метров.

Уровни квартиры соединены изящной лестницей с перилами.