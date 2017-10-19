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Комментарии
Это хорошо
где тут кластер увидел . С десяток мелких производств _ так можно назвать это аграрное пооизводство все заводы под корень уничтожены а он все поет о каком то росте машиностроения.
Правильно он говорит. Ведь если в прошлом году собрали из комплектующих 1 трактор, а в этом году 2 трактора, то темп роста сельхозмашиностроения составляет 100% !
А ещ в РФ собирают прекрасные энергетические комплексы! Еще год назад такого не было, а теперь наладили производство турбин. Таких, что Siemens курит в сторонке. Так и живем.
Цитата дня сегодня
"а также может быть рассмотрен вопрос о прекращении поставок комплектующих для Boeing. Отмечается, что в некоторых модификациях самолётов Boeing доля российских комплектующих составляет до 70%."