Каждая шестая сельхозмашина или механизм для сельхозтехники в России производится в Алтайском крае, отрасль аграрного машиностроения демонстрирует хорошие темпы. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил губернатор региона Александр Карлин. Подробности передает корреспондент портала Amic.ru. Конференция состоялась в среду, 18 октября, в информагентстве ТАСС.

"Каждая шестая сельхозмашина или механизм для нее в России производится на Алтае. Темп роста сельхозмашиностроения уже исчисляется десятками процентов ежегодно", — сказал глава региона.

Он отметил, что в кластере сельхозмашиностроения почти 20 промышленных предприятий, несколько конструкторских предприятий, крупнейшая машиноиспытательная станция.

Продукцию алтайских предприятий покупают в 60 регионах России и нескольких странах.

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