Алтайский край продолжит политику низкой долговой загруженности региона, об этом на пресс-конференции в Москве заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин в среду, 18 октября.

"Наша задача — начать следующий бюджетный год достойно. Без долгового навеса, который, как черный ворон, нависает и портит бюджетный климат", — сказал глава региона.

Александр Карлин в очередной раз напомнил и о низкой бюджетной задолженности региона.

"Когда я пришел работать (на пост главы региона — прим.ред.), 12 лет назад, долги бюджета составляли 40% от собственных доходов, теперь менее 5%. Мы не имеем ни одного рубля долга перед коммерческими банками, не выпустили ни на одну копейку облигаций", — сказал он.

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Губернатор отметил, что региональный бюджет еще недостаточно мощный, он прирастает, но краевая власть стремится к более высоким темпам роста.

"Мы стараемся заработать сами, и это нам удается"', — сказал он.

В этом контексте глава региона рассказал московским журналистам о приросте в сельском хозяйстве, сохранении объема производства в промышленности, хотя и без роста.

Рассказал губернатор о развитии туризма, малого и среднего предпринимательства, росте товарооборота, об увеличении объема платных услуг.