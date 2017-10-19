Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Громкая история, связанная с вынесением приговоров за должностные преступления сразу целому ряду офицеров полиции на Алтае, стала предметом рассмотрения краевого суда.

Что касается обвинительных статей, то в их числе взяточничество, превышение полномочий, присвоение и растрата, приобретение и хранение наркотиков, а также их сбыт.

Напомним, что приговор в отношении группы алтайских полицейских был вынесен в Барнауле судом первой инстанции в июле этого года.

Как сообщали в краевом управлении Следственного комитета, в частности, было установлено, что в декабре 2013 и январе 2014 года обвиняемые, будучи сотрудниками оперативных подразделений полиции в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, применяя насилие и специальные средства, принуждали незаконно задержанных граждан передавать им взятки в виде денег в крупном размере, угрожая в противном случае сфальсифицировать доказательства их причастности к хранению и сбыту наркотических средств.

"Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела было выявлено более 20 фактов фальсификации сотрудниками полиции материалов о сбыте наркотиков в отношении ряда граждан, которые на основании данных материалов незаконно и необоснованно были привлечены к уголовной ответственности и заключены под стражу до установления органами Следственного комитета всех обстоятельств", — также указывали в СК.

Девять экс-полицейских осудили на Алтае за взятки, растрату и наркосбыт Обвиняемые приговорены к лишению свободы на срок от восьми до 15 лет 7907 13 Кроме того, в рамках следствия были выявлены совершенные полицейскими преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также 15 случаев хищения денежных средств федерального бюджета на общую сумму более 200 тысяч рублей, предназначенных на компенсацию командировочных расходов в период с 2013 по 2014 год.

В конце концов все фигуранты дела получили реальные сроки лишения свободы – от 8 до 15 лет. Также подсудимым были назначены штрафы в сумме от 700 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

Родные и близкие оказавшихся на скамье подсудимых правоохранителей заявили протест против таких вердиктов. 5 сентября ими на площади Свободы в Барнауле был проведен митинг. Жены и матери полицейских в ходе мероприятия заявили, что их родных осудили незаконно, а само дело было сфабриковано "по чьей-то указке".

Также собравшиеся обратились к президенту Владимиру Путину с призывом обратить внимание на эту уголовную историю. Теперь же громкое дело будет рассматриваться в суде второй инстанции. Портал Amic.ru продолжает следить за развитием событий.