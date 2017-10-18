Блогер Юрий Дудь в своей программе спросил тележурналиста Владимира Познера о списке лиц, которых ему нельзя приглашать в его авторскую программу на Первом канале. В ответ тот рассказал историю, как согласовывал с Кремлем интервью с Михаилом Ходорковским после его освобождения из тюрьмы.

Согласовать вопрос Познер пытался с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Он сообщил о своих намерениях и спросил, что Песков об этом думает. "Почему нет", - ответил чиновник. Некоторое время спустя Ходорковский начал делать политические заявления. Тогда пришлось перезвонить Пескову, который сказал, что сейчас уже "дело другое". "И я сразу понял, что нет", — заключил Познер.

Журналист отметил, что у него с Песковым "неофициальные отношения". Пресс-секретарь президента ему не начальник и не может разрешить или не разрешить принимать рабочие решения, но он может дать Познеру "совет на основании того, что он может знать какие-то вещи".

Также Познер подтвердил, что есть "нежелательные" люди, и до тех пор, пока телевидение будет напрямую или опосредованно контролироваться государством, государство будет решать, кто может, а кто не может "появиться на этом экране".

Познер рассказал, что руководство Первого канала дважды просило его вырезать некие фрагменты из его авторской передачи. Когда это было сделано в третий раз без его ведома, он сказал гендиректору канала Константину Эрнсту, что закроет передачу, если это еще раз повторится.