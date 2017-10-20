Три месяца выделяется абоненту на замену, ремонт и поверку электросчетчика. Все это время расчет за потребленную электроэнергию ему производят исходя из среднемесячных показаний. Если сроки пройдут, а абонент так и не установит прибор учета, начиная с четвертого месяца в квитанциях ему рассчитают электроэнергию по нормативу с повышающим коэффициентом (+50%).
Рассказываем и показываем в инфографике, как понять, что ваш счетчик пора заменить. Для увеличения картинки нажмите на нее.
Инфографики и ответы на актуальные вопросы, которые следует знать потребителю электроэнергии, изучайте в совместном проекте Amic.ru и АО "Барнаульская горэлектросеть" "Свет окна твоего".
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