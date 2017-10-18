В Следственном комитете заявили об отсутствии алкоголя в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка. Об этом свидетельствуют данные комплексной судебной экспертизы.

"Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был трезв", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, врачу судмедэкспертизы Михаилу Клейменову предъявлено обвинение в халатности в связи с экспертизой по резонансному делу. Отмечается, что по итогам проведенной экспертизы следствие пришло к выводу, что "Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов в сфере производства судебно-медицинских экспертиз, и его вывод о состоянии ребенка в момент дорожно-транспортного происшествия является необоснованным".

"Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения", — отметили в СК.

В связи с этим при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле.

23 апреля в Балашихе Ольга Алисова за рулем автомобиля сбила шестилетнего мальчика, в результате он скончался. Ранее сообщалось, что семья мальчика заявила иск к обвиняемой на общую сумму более 10 млн рублей.