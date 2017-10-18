Депутат Госдумы Наталья Поклонская пожаловалась на фильм "Матильда" в Генпрокуратуру 43 раза, передает "Интерфакс".

"За период с декабря 2016 года по настоящее время в Генеральную прокуратуру России поступило 41 обращение депутата Государственной думы Натальи Поклонской о возможных нарушениях в действиях создателей кинофильма "Матильда", — заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, на днях Генпрокуратура получила еще два обращения от Поклонской.

Куренной отметил, что ведомство не выявило нарушений действующего законодательства в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения данной картины.

Ранее адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин назвал провокационным недавнее видеообращение Поклонской к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой разобраться с "Матильдой".