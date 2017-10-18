Зарубежные ученые нашли взаимосвязь между употреблением сахара и риском возникновения в организме клеток рака, сообщают "Вести" со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Nature Communications

Еще в начале ХХ века немецкий ученый Отто Варбург обнаружил, что раковые клетки производят энергию путём очень быстрого гликолиза (расщепления глюкозы без участия кислорода с получением в качестве одного из продуктов, молочной кислоты или лактата). Но реальной энергии (в виде молекул АТФ) при этом получается очень мало, а на производство лактата уходит около 70% глюкозы.

В клетках стремительно развивающейся раковой опухоли уровень гликолиза может быть в 200 раз выше, чем в нормальных тканях. Будущий лауреат Нобелевской премии предположил, что основной причиной рака является именно это нарушение обмена веществ.

Сегодня науке известно, что рак вызывают мутации в определенных генах, и именно с этой стороны сейчас пытается подойти к проблеме большинство исследователей, незаслуженно отодвигая более старые методы на второй план.

Дело в том, что хотя эффект Варбурга до сих пор широко применяется для обнаружения опухолей, его роль в развитии онкологических заболеваний оставалась непонятной. Но теперь результаты нового исследования наконец проливают свет на то, как сахар питает раковые клетки, затрудняя лечение.

В 2008 году коалиция голландских и бельгийских университетов начала свою большую работу, чтобы выяснить, почему опухоль превращает в лактат гораздо больше сахара, чем здоровые клетки. В частности учёные искали связь между глюкозой и семейством генов Ras, ошибки в которых приводят к развитию опухоли и образованию метастазов.

Профессор Йохан Тевелейн из Фламандского института биотехнологий (VIB) и его коллеги работали с культурами дрожжей, которые, так же как и человек, имеют гены Ras. Исследователи выбрали примитивные одноклеточные организмы, чтобы не отвлекаться на многочисленные регуляторные процессы, которые имеют место в клетках млекопитающих.

Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, расщепление сахара в дрожжевых и раковых клетках происходит ступенчато через образование вещества под названием 1,6-бифосфат фруктозы. В ходе высокоскоростного гликолиза его накапливается очень много, и именно оно активирует Ras-белки, которые стимулируют усиленное размножение обоих типов клеток.

Несмотря на то, что исследователи пока не узнали, что именно заставляет клетки отказаться от нормального получения энергии в процессе дыхания и усиленно потреблять сахар, стало очевидным, что этот процесс создает "порочный круг". Развитие рака вызывает усиленное расщепление глюкозы, которое в свою очередь способствует распространению рака. Таким образом, команда смогла продемонстрировать, что эффект Варбурга напрямую влияет на агрессивность опухоли.

"Наши исследования показывают, как гиперактивное потребление сахара раковыми клетками стимулирует развитие заболевания и рост опухоли. Эта связь между сахаром и раком имеет обширные последствия, и наши результаты обеспечивают прочную основу для будущих исследований в этой области", — отметил профессор Тевелейн.

Авторы работы также считают, что результаты их исследования не только намекают на необходимость внесения изменений в диету пациентов с онкологическими заболеваниями, но и лишний раз указывают на опасность употребления сахара в целом.