Новый клип "Ленинграда" под названием "Кандидат" за несколько часов набрал почти 300 тысяч просмотров и оказался на первом месте в списках трендов русскоязычного сегмента YouTube.

"Вся Россия в одном клипе", — подмечено в комментариях под клипом.

Дело происходит в населенном пункте Мухино в день юбилея — 1070 лет. Когда мэр города должен был выйти на сцену, выясняется, что он арестован. В это время на сцену выходит подвыпивший житель, пришедший на праздник с женой и детьми.

"Ну что, мухинцы, слетелись?" — обращается к горожанам мужчина под их одобрительные возгласы. Вполне символичен и герб города — медведь в окружении мух.