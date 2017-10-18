Ксения Собчак приняла решение участвовать в выборах президента России в 2018 году. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 18 2017 в 8:32 PDT

В сообщении она рекомендует перейти по ссылке на специально созданный сайт. На главной странице написано: "Я — кандидат "против всех". Также присутствует видео с подробными разъяснениями.

Ранее сообщалось, что в выборах в следующем году может принять участие женщина. Источник, близкий к администрации президента, называл Собчак "идеальным кандидатом".

Как пишут "Ведомости", телеведущая направила в редакцию издания письмо, в котором она отметила, что теперь ее позиция по этому вопросу сформирована и она хотела бы изложить ее.

"Хватит молчать. Уже несколько месяцев я думаю об этом. И не потому, что так устроены женщины — все на себя примеряют, а потому, что так устроена я — все возможности я воспринимаю как вызов. За пять лет, прошедшие с протестной волны 2012 года, мои политические воззрения окончательно сформировались, и я готова о них заявить и их отстаивать на любом, самом высоком уровне", — пояснила свое решение Собчак.

"Ведомости" публикуют полную версию письма (в авторской редакции).

"Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям. Вопреки попыткам чиновников скомпроментировать меня и использовать в своих целях, вопреки нападкам части моих друзей-либералов, вопреки спекуляциям диванных политологов, мое выдвижение может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества. В ближайшее время мне, очевидно, придется много раз объяснять свою позицию, так что я хочу сразу представить мои основные аргументы", — пишет Собчак.

Далее она рассказывает, почему она решилась на такой шаг, что собирается делать и как будет потом.