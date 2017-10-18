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Нетрезвых граждан будут задерживать только на 48 часов

, ИА "Амител"
Сама инициатива появилась в связи с жалобой некоего гражданина Сизикова

Фото: gorky.tv

Госдума приняла в первом чтении проект закона, согласно которому составлять протокол об административном правонарушении на граждан в алкогольном опьянении можно будет только после их выхода из этого состояния, а задерживать их более чем на 48 часов станет невозможным, пишет "Парламентская газета".

Инициативу разработали в кабмине во исполнение постановления Конституционного суда РФ, которое появилось в связи с жалобой некоего гражданина Сизикова.

КС признает не соответствующим Конституции РФ то, что срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется со времени его вытрезвления в той мере, в какой оно допускает ограничение свободы такого гражданина на срок более 48 часов до судебного решения.

Как следует из постановления, в отношении лица, находящего в состоянии опьянения, составление протокола об административном правонарушении должно быть отложено до его вытрезвления, поскольку в противном случае не будут соблюдены условия, позволяющие гражданину своевременно и полно понять причины ареста и объем предъявляемых к нему претензий.

Одновременно на обеспечение этих условий направлена часть 4 статьи 27.5 Административного кодекса, закрепляющая правило об исчислении срока административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, со времени его вытрезвления.

Исходя из этого, законопроектом устанавливается, что общий срок времени вытрезвления лица, находящегося в состоянии опьянения, с момента его доставления и административного задержания не может превышать 48 часов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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