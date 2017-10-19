Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью телеведущего Владимира Познера с Юрием Дудем, в ходе которого Познер сделал заявление о том, что решение пригласить экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в авторскую программу было изменено после разговора с Песковым, сообщает РИА "Новости".

"Это абсолютно неформальные разговоры, и это не связано с тем, что у кого-то просил разрешения или еще что-то. Это, скорее, такой обмен мнениями", — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что обсуждает с Познером много разных вопросов в неформальном плане.