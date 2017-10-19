За первые девять месяцев 2017 года реальные доходы граждан сократились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, об этом говорится в докладе Федеральной службы государственной статистики (Росстата) о социально-экономическом положении России.

В 2017-м реальные доходы населения росли только в январе — на 8,8%. В мае и июне наблюдалась нулевая динамика роста. В остальные шесть месяцев доходы россиян падали. Самое резкое падение наблюдалось в апреле — на 7,5%.

Согласно данным НИУ ВШЭ, за последние три года граждане обеднели почти на 20%. За это же время реальный размер пенсий упал на 6,9%. Продукты, в свою очередь, подорожали на 28,5%, непродовольственные товары — на 26,2%, а услуги подорожали на 21,3%.