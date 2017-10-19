Россия одолжила США 2,3 миллиарда долларов

В августе Россия увеличила инвестиции в государственные облигации США по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте американского Министерства финансов, пишет "Парламентская газета".

Общий объем российских вложений в казначейские ценные бумаги США составил 105,4 миллиарда долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 17,9 миллиарда долларов.

В настоящее время Россия занимает четырнадцатое место в списке иностранных государств-кредиторов США.

На первой строчке располагается Китай (общий объем вложений на сумму 1,2 триллиона долларов), на второй — Япония (1,1 триллиона). В число крупнейших кредиторов также входят Ирландия, Бразилия, Каймановы острова, Швейцария, Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань.