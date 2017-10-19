Министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, отметил, что беспроводные технологии передачи электроэнергии в скором времени позволят людям забыть, что такое электрические розетки, пишет "Парламентская газета".

"Это уже внедряется потихонечку, уже появились соответствующие технологии на основе, в том числе, wi-fi, и они будут все больше и больше внедряться", — сказал Новак.

По его мнению, "через какое-то количество лет мы все забудем, что такое розетка".

Новак также напомнил, что наряду с разработкой способа передачи электроэнергии по беспроводной сети разрабатываются также и ультрамощные ЛЭП для передачи энергии на большие расстояния, а также накопители энергии, которые способствуют развитию альтернативной энергетики, что может привести к тому, что длинные ЛЭП вовсе не придется строить в будущем.

"Это может полностью перевернуть существующую энергетическую сеть", — считает Новак.