Россиянка погибла во Франции при прыжке с вингсьютом

Гражданка РФ, прыгавшая с вингсьютом, погибла во Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Париже.

"Россиянка погибла при занятии экстремальным видом спорта — прыжке с вингсьютом в Верхней Савойе, как нам сообщили в полиции", — сказали в дипломатическом представительстве.

Вингсьют — костюм, предназначенный для полетов. У костюма есть три крыла (между ногами и между руками и телом), которые надуваются набегающим потоком и позволяют человеку развить в воздухе скорость свыше 300 километров в час.