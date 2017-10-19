Адвокат бывшего президента Украины Виталий Сердюк заявил, что его подопечный Виктор Янукович получил право на проживание в России до 26 октября 2018 года, сообщает РИА Новости

"Управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища экс-президенту Украины Виктору Януковичу до 26 октября 2018 года", — рассказал Сердюк.

В Украине после государственного переворота против Януковича было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Местная прокуратура намерена потребовать у суда приговорить экс-президента к пожизненному заключению.