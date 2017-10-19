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Парковку автомобилей запретят в районе остановки общественного транспорта "Шумакова" в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.

В мэрии уточняют, что 1 ноября в районе остановочного пункта установят дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспортных средств.

"Мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и общественного порядка по улице Шумакова, №62", — аргументируют данную меру городские власти.