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Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о возможности чрезвычайных ситуаций из-за сильного ветра.

Напомним, что, согласно данным синоптиков, порывы ветра 19 октября могут достигать 20 метров в секунду.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий до муниципального уровня, обусловленных обрывами линий электропередачи и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций", — подчеркивают в экстренном ведомстве.

Также возможно увеличение числа ДТП.