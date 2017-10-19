В России могут ввести экологический налог на сигареты

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Минздрав предлагает расширить перечень мест, где запрещено курение. Кроме того, ведомство намерено ввести экологический налог на сигареты.

Как пишет "Российская газета", могут запретить курить в автомобиле, если там находится ребенок или рядом есть человек, который против курения. Такие предложения содержатся в антитабачной концепции ведомства.

"Установленные темпы роста ставок акцизов, несмотря на поэтапное повышение налога на табачные изделия, не позволили достигнуть установленного целевого ориентира — достижения среднего уровня налогообложения среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения, который составляет не менее $2,38 на пачку сигарет", — говорится в проекте новой антитабачной концепции.

Как следует из проекта концепции, к 2022 году планируется снизить употребление табака населением страны на 25%, увеличить налог на табачные изделия, установив специфическую ставку акцизов с доведением до среднего уровня стран Европейского региона ВОЗ. Это поможет снизить показатели заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.

Кроме того, документ распространяет запрет на потребление табака в коммунальных квартирах, на остановках и во всех видах общественного транспорта, а также на расстоянии трех метров от них, на расстоянии трех метров от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах.