В России могут ввести экологический налог на сигареты

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Минздрав предлагает расширить перечень мест, где запрещено курение. Кроме того, ведомство намерено ввести экологический налог на сигареты.
Как пишет "Российская газета", могут запретить курить в автомобиле, если там находится ребенок или рядом есть человек, который против курения. Такие предложения содержатся в антитабачной концепции ведомства.
"Установленные темпы роста ставок акцизов, несмотря на поэтапное повышение налога на табачные изделия, не позволили достигнуть установленного целевого ориентира — достижения среднего уровня налогообложения среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения, который составляет не менее $2,38 на пачку сигарет", — говорится в проекте новой антитабачной концепции.
Как следует из проекта концепции, к 2022 году планируется снизить употребление табака населением страны на 25%, увеличить налог на табачные изделия, установив специфическую ставку акцизов с доведением до среднего уровня стран Европейского региона ВОЗ. Это поможет снизить показатели заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.
Кроме того, документ распространяет запрет на потребление табака в коммунальных квартирах, на остановках и во всех видах общественного транспорта, а также на расстоянии трех метров от них, на расстоянии трех метров от входов в здания торговых центров, в подземных и надземных пешеходных переходах.
Комментарии
Раз налог, как в Европе, то может и з/п, как в Европе? Прям на законодательном уровне, минимальная з/п не должна быть меньше 60т.р., а средняя "реальная" 150т.р.,не можете платить - закрывайте свою шарашку))) но вот проблема, если так сделать, сколько тысяч будет стоить булка хлеба?)))
Че, прибыли уже не те у власть имущих от контрафакта, что в 90-х?! Народ, нехороший такой, легал курит? Безобразие, надо срочно исправить!
Вы мне ещё дома запретить курить...
За те деньги, которые курильщики приносят в бюджет, они имеют право курить везде, кроме нефтебазы.
Насчет дома надо подумать,а вот в автомобиле курить надо было давным давно запретить, хотя запретили по телефону разговаривать, а все в округ поголовно разговариваю, вывод-не штрафовать надо, а прав лишать, а лучше садить, на месяц, два, три, на полгода, эффект от такого наказания не заставит себя долго ждать...
Что же такого в сигаретах, что за них так плотно взялись? В заботу властей о здоровье не верю
нормальные люди и без этого закона не курят в авто, если в салоне ребенок или кто то против дыма. это элементарная вежливость и воспитанность.
С копченого надо начинать запрещать. Кусочек копченой рыбки = выкурить сигаретку. А у нас и детей копченым прикармливают. Непорядок... Ввести акцизы на колбасу!!
Почему это, интересно, Минздрав в долларах деньги считает? У нас рубли вроде в РФ, и поэтому у нас не Европа.