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Эксперт рассказала, почему на Мало-Тобольской высадили приречные клены

, ИА "Амител"
Несмотря на свой нынешний размер, клены находятся в отличном состоянии и хорошо приживутся

Фото: barnaul.org

Несколько дней назад на улице Мало-Тобольской высадили 26 приречных кленов. Такое решение некоторым барнаульцам показалось неожиданным, так как маленькие кустики смотрятся пока не очень красиво. Однако кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник центра декоративного садоводства ФГБНУ НИИС им. Лисавенко Галина Синогейкина отмечает, что буквально через один-два года эта порода деревьев покажет себя во всей красе.

"Клен приречный достигает от двух до семи метров в высоту, а в благоприятных условиях может вырасти и до 10 метров. В условиях холодных сибирских зим очень важно, что это зимостойкое дерево. Оно быстро растет, нетребовательно к почве, хорошо переносит городские условия. Приречный клен легко оформлять и стричь. Осенью его листья приобретают пурпурно-красный цвет", — приводит слова эксперта барнаульская мэрия.

Галина Синогейкина сказала, что есть основания полагать, что все клены хорошо приживутся. А через два года они станут крупными, пушистыми декоративными деревьями.

Как ранее сообщал Amic.ru, в этом году на проведение мероприятий по благоустройству Барнаула из краевого бюджета выделено 35,8 миллиона рублей. В следующем году размер финансовых вливаний из краевой казны составит 47,6 миллиона рублей. На эти средства будет продолжена реновация зеленых зон города.


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Комментарии

19.10.2017 10:05
БЛАТНОЙ 2017

Палок понавтыкали и сидят довольные радуются ,Вот все таки Барнаул как был колхоз шоу так и остался! Куда красивей посадить голубые ели красиво было бы

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19.10.2017 10:44
гость

Когда наши эксперты наконец поймут , что у нас НЕ средиземноморский климат , а потому нам нужны раскидистые деревья, дающие тень , в которую можно спрятаться в пекло . А там будет именно пекло в жару , на той сковородке каменной с железными тумбами и скамейками .

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