Фото: ru.molbuk.ua
Ряд продуктов питания вырос в цене в России за последнюю неделю, сообщает Росстат.
Так, в период с 10 по 16 октября в РФ яйца куриные подорожали на 1,9%, молоко стерилизованное, сметана и сыры – на 0,2%.
Кроме того, отмечен рост цен на плодоовощную продукцию, который в среднем составил 1,5%. Наиболее существенно подорожали огурцы и помидоры – на 15,3% и 11,2% соответственно.
За неделю практически не изменились цены на бензин, а вот солярка подорожала на 0,2%.
Впрочем, на некоторые виды продукции цены снизились. Так, сахар-песок подешевел на 1,3%, крупа гречневая – на 0,6%, чай, пшено и мука – на 0,2-0,3%. Также снизились цены на белокочанную капусту, лук, морковь и яблоки. Эти продукты подешевели на 1-1,8%.
Комментарии
Картошка и то в этом году намного дороже.
По 12 р кг, а в том году сколько была? Картошка все время плавает в цене от урожая.
Рубль окреп, доллар упал, зарплаты выросли в разы. А продукты, причём не первой необходимости, выросли всего на единицы процентов. Предлагаю в марте проголосовать за продолжение стабильности и процветания нынешней России!
У нас в городе а том году начиналась с 8 руб. И зимой доходила до 18.
А в этом году от12 начиналась, а в магазинах уже 17 -20 руб. кг.
Да, яйца сильно подорожали и т.д.
Гречку сначала сбавили, теперь снова подорожала.
яица подешевели до 40 рублей, доходили до 60