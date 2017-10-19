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Сыры, яйца, молоко и сметана подорожали в России

, ИА "Амител"
Также за неделю в стране подросли цены на овощи и дизельное топливо

Фото: ru.molbuk.ua

Ряд продуктов питания вырос в цене в России за последнюю неделю, сообщает Росстат.

Так, в период с 10 по 16 октября в РФ яйца куриные подорожали на 1,9%, молоко стерилизованное, сметана и сыры – на 0,2%.

Кроме того, отмечен рост цен на плодоовощную продукцию, который в среднем составил 1,5%. Наиболее существенно подорожали огурцы и помидоры – на 15,3% и 11,2% соответственно.

За неделю практически не изменились цены на бензин, а вот солярка подорожала на 0,2%.

Впрочем, на некоторые виды продукции цены снизились. Так, сахар-песок подешевел на 1,3%, крупа гречневая – на 0,6%, чай, пшено и мука – на 0,2-0,3%. Также снизились цены на белокочанную капусту, лук, морковь и яблоки. Эти продукты подешевели на 1-1,8%.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

19.10.2017 10:09
- гость -

Картошка и то в этом году намного дороже.

0  0
19.10.2017 10:25
- гость -

По 12 р кг, а в том году сколько была? Картошка все время плавает в цене от урожая.

0  0
19.10.2017 10:36
Николай

Рубль окреп, доллар упал, зарплаты выросли в разы. А продукты, причём не первой необходимости, выросли всего на единицы процентов. Предлагаю в марте проголосовать за продолжение стабильности и процветания нынешней России!

0  0
19.10.2017 10:39
- гость -

У нас в городе а том году начиналась с 8 руб. И зимой доходила до 18.
А в этом году от12 начиналась, а в магазинах уже 17 -20 руб. кг.

0  0
19.10.2017 10:41
- гость -

Да, яйца сильно подорожали и т.д.

0  0
19.10.2017 10:42
- гость -

Гречку сначала сбавили, теперь снова подорожала.

0  0
19.10.2017 10:58
- гость -

яица подешевели до 40 рублей, доходили до 60

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