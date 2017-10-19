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Ряд продуктов питания вырос в цене в России за последнюю неделю, сообщает Росстат.

Так, в период с 10 по 16 октября в РФ яйца куриные подорожали на 1,9%, молоко стерилизованное, сметана и сыры – на 0,2%.

Кроме того, отмечен рост цен на плодоовощную продукцию, который в среднем составил 1,5%. Наиболее существенно подорожали огурцы и помидоры – на 15,3% и 11,2% соответственно.

За неделю практически не изменились цены на бензин, а вот солярка подорожала на 0,2%.

Впрочем, на некоторые виды продукции цены снизились. Так, сахар-песок подешевел на 1,3%, крупа гречневая – на 0,6%, чай, пшено и мука – на 0,2-0,3%. Также снизились цены на белокочанную капусту, лук, морковь и яблоки. Эти продукты подешевели на 1-1,8%.